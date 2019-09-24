Новак заявил, что Россия не получала обращений об изменении параметров сделки ОПЕК+

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия не получала от партнеров по соглашению ОПЕК+, в том числе от Саудовской Аравии, обращений об изменении сделки по сокращению добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, сейчас ситуация на рынке стабильна.

"Нет, таких обращений не было. Мы говорили с министром энергетики Саудовской Аравии на прошлой неделе, у нас был телефонный разговор. Они оценивают ситуацию как нормальную, мы обсуждали, что никаких дополнительных мер не нужно. Там идет работа по восстановлению [добычи нефти], и сейчас, как вы видите, ситуация стабильная", - сказал Новак.