Новак: только "Газпром" как единый экспортер газа РФ может поставлять газ через Украину

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Газпром" является единым экспортером газа из России, и только он может поставлять газ через Украину. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак, комментируя принимаемое Украиной новое законодательство, которое позволяет допускать к трубе других участников.

"У нас единый экспортер, никаких изменений тут нет и планов таких нет", - заключил Новак. "А если украинское законодательство предусматривает [допуск] еще кого-то к [трубе], то это надо у них спросить", - отметил он.

Новак сообщил, что Минэнерго РФ продолжает выступать за полное снятие финансовых претензий со стороны Украины к России как условие достижения договоренностей между странами по газу. "Нулевой вариант - это отсутствие взаимных претензий, окончательное с точки зрения финансовых [требований]", - сказал он. Новак подчеркнул, что для России принципиальны закупки газа напрямую со стороны Украины. "От этого зависит загрузка ГТС, объемы транзита", - добавил он.