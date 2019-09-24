Полис ОСАГО с начала года подешевел в среднем на 3,89%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Средняя цена полиса ОСАГО, по данным ЦБ, для легковых автомобилей физлиц после расширения тарифного коридора снизилась на 3,89%. Об этом сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на заседании экспертного совета по страхованию в Госдуме.

"На текущий момент у нас среднее снижение стоимости полиса почти достигло 4% - на 3,89% снизилась стоимость полиса", - сказал он. Позднее он уточнил журналистам, что это данные с января по 15 сентября 2019 года.

С 9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон составил 2746-4942 рублей вместо прежних 3432-4118 рублей, также были изменена система коэффициентов по возрасту и стажу и усовершенствовано применение коэффициентов "бонус-малус".

По данным Российского союза автостраховщиков, средняя цена полиса ОСАГО в январе - августе 2019 года снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,375 тыс. рублей.