ЦБ оценит достаточность тарифов в ОСАГО после принятия поправок о формуле цены полиса

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Банк России оценит достаточность тарифного коридора в ОСАГО после принятия законопроекта об индивидуализации тарифов. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Если отменим территориальный коэффициент и коэффициент мощности, мы будем исходить из того коридора, который есть сейчас, и будем его - ну, наверное, расширять, я предполагаю. Сегодня уже заложено расширение тарифного коридора в законе. Вот мы и обсуждаем, будет ли этого достаточно либо нет. Если этого недостаточно, то что нам делать. Решения пока нет, и мы будем его искать", - сказал он.

Законопроект, в частности, предполагает поэтапную отмену коэффициентов мощности и территории и замену их возможностью страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением на 30% и 40% от границ коридора. Страховщики ранее говорили, что этого будет недостаточно для того, чтобы компенсировать отмену коэффициентов. Замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что этот вопрос можно решить указанием ЦБ о расширении тарифного коридора.

"Можем и так сделать (расширить коридор - прим. ТАСС), это одно из возможных решений. Но пока очень рано об этом говорить", - сказал Чистюхин.

Кроме того, он отметил, что ЦБ считает более правильным оставить в законопроекте норму об открытом перечне коэффициентов, которые страховщики смогут устанавливать самостоятельно. Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку раскритиковал эту норму в проекте заключения на законопроект. По мнению комитета, в обязательном страховании не может быть открытого перечня факторов, влияющих на цену договора, которые отданы на откуп одной из сторон.

По словам Чистюхина, открытый перечень "дает необходимую гибкость в индивидуализации тарифа".

"Одновременно с этим если по каким-то причинам члены комитета не будут готовы принять эту позицию, мы будем рассматривать иную. Для меня очевидно, что если речь и пойдет о закрытом перечне, то он должен быть максимально широкий, чтобы обеспечить гибкость индивидуализации тарифов", - сказал он. По его словам, в этом случае в перечне должно быть порядка 30 коэффициентов (сейчас их восемь).

О реформе ОСАГО

Внесенный правительством в Госдуму законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение.

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года, и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

С 9 января 2019 года стартовал первый этап индивидуализации тарифа ОСАГО с расширением тарифного коридора на 20% вверх и вниз.