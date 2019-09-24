Новак: Россия может в короткие сроки нарастить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия технически может в короткие сроки нарастить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, но пока этого не требуется, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я думаю, можно согласиться, что, наверное, суммарно в краткосрочный период мы сможем нарастить [нефтедобычу] на тыс. 500 [баррелей в сутки]. В первую очередь это зависит от инвестиционных решений самих компаний", - сказал Новак.

По его словам, планы по объемам добычи нефти в России в 2019 году остаются практически на прежнем уровне - около 554-556 млн тонн.

Министр также добавил, что цели обновленной энергостратегии России до 2035 года по объемам добычи и переработке углеводородов, производству и потреблению электроэнергии будут изменены не более чем на 5% от задач существующего проекта документа.

"У нас показатели по объемам есть в стратегии, они не изменились. Примерно на существующем уровне - плюс-минус 5%", - сказал министр.

Он также добавил, что "сохранение текущего потенциала с небольшим приростом требует принятия регуляторных мер". "В отсутствие таких мер у нас может быть снижение добычи, наши оценки не поменялись", - добавил он.