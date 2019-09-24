Президентом "Башнефти" назначен экс-глава "РН-Юганскнефтегаз" Хасан Татриев

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Новым президентом "Башнефти" (входит в "Роснефть") назначен бывший глава "РН-Юганскнефтегаз" ("дочка" "Роснефти") Хасан Татриев, говорится в сообщении "Башнефти".

Как отметила ТАСС пресс-служба "Роснефти", Татриев на протяжении многих лет возглавлял ключевые дочерние общества "Роснефти", под его руководством достигнуты значительные успехи в разработке Самотлорского месторождения и установлен ряд отраслевых исторических рекордов по добыче нефти на крупнейшем активе компании - "РН-Юганскнефтегазе".

Генеральным директором "РН-Юганскнефтегаз" назначен Игорь Табачников, ранее занимавший должность главного инженера общества. Табачников до прихода в "РН-Юганскнефтегаз" занимал руководящие должности в ведущих компаниях отрасли, в том числе занимался развитием производства на стратегически важном Ванкорском месторождении, крупнейшем из открытых в стране за последние 30 лет, сообщили в пресс-службе "Роснефти".

Андрей Шишкин продолжит реализацию таких проектов, как создание судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке (проект находится на ключевом этапе развития); внедрение инновационных технологий, локализация, цифровизация, повышение наукоемкости и энергоэффективности бизнеса, развитие корпоративного научно-проектного комплекса, включающего более 30 отраслевых научных центров.

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