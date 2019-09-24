Росатом в декабре начнет испытания нового ледокола "Арктика"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в декабре начнет ходовые испытания головного универсального ледокола "Арктика", который строится на Балтийском заводе. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника атомной промышленности.

"В декабре начнем ходовые испытания первого ледокола нового поколения "Арктика". Всего таких ледоколов будет пять", - сказал Лихачев.

Заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом", глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша в интервью официальному журналу Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что ледокол "Арктика" будет сдан в эксплуатацию не позднее мая 2020 года.

В апреле 2019 года вышло постановление правительства РФ о завершении в 2020 году строительства головного универсального атомного ледокола "Арктика" стоимостью около 37 млрд рублей. Предыдущая редакция постановления предполагала, что строительство завершится уже в 2019 году. Изначально ледокол планировалось ввести в эксплуатацию в 2017 году, но Росатом сообщал, что Объединенная судостроительная корпорация просила перенести сроки ввода "Арктики".

В настоящее время в эксплуатации находятся атомные ледоколы "Ямал", "Вайгач", "Таймыр" мощностью 40 МВт, ресурс которых продлен до 2027 года, ледокол "50 лет Победы" мощностью 60 МВт. Также строятся новые атомные ледоколы проекта 22220 - "Арктика", "Урал" и "Сибирь".