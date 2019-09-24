Цена нефти Brent упала до $63,08

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,61% - до $63,08 за баррель.

Фьючерс на нефть марки WTI подешевел на 2,3% - до $57,29 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21:10 мск цена Brent опускалась на 3,18% - до $62,71.

Курс доллара к рублю на Московской бирже на 21:27 мск составил 63,94 рубля, что на 0,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро вырос на 0,15% - до 70,33 рубля.