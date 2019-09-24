Трамп: США и Индия вскоре заключат промежуточную торговую сделку

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Индия планируют в самое ближайшее время заключить промежуточную торговую сделку, а затем выйти и на более крупную такую договоренность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая во вторник на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Думаю, очень скоро. Дела у нас идут очень хорошо", - сказал американский лидер, когда у него поинтересовались, когда можно ожидать подписания торгового соглашения между Нью-Дели и Вашингтоном. "Думаю, очень скоро у нас будет торговая сделка", - повторил Трамп.

При этом он пояснил, что имеет в виду по существу промежуточную договоренность, за которой должна последовать более крупная. "У нас будет сделка крупнее в будущем. Но [промежуточная будет заключена] очень скоро", - отметил руководитель американской администрации.