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Атаки на предприятия Saudi Aramco

WSJ: Эр-Рияд может разместить на биржах 10% Saudi Aramco, несмотря на атаки

Ранее говорилось о 5%

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия рассматривает возможность первичного размещения (IPO) не 5%, как планировалось ранее, а 10% акций Saudi Aramco, несмотря на последствия атаки на объекты этой государственной компании. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

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По их данным, Эр-Рияд решил все-таки дать дальнейший ход планам IPO Saudi Aramco. В настоящий момент обсуждаются пути увеличения общей стоимости компании до уровня $2 трлн. В этом случае размещение 10% Saudi Aramco принесет королевству $200 млрд, что в восемь раз больше $25 млрд, привлеченных китайской корпорацией Alibaba во время крупнейшего IPO в истории, состоявшегося пять лет назад.

Издание в минувшие выходные сообщило, что Saudi Aramco требовала от своих подрядчиков, включая американскую General Electric, не жалеть средств на отправку запчастей, необходимых для ремонта предприятий в Абкаике и Хурайсе, и обещала покрыть любые издержки. Авральные работу могут обойтись королевству в "сотни миллионов долларов", отмечала газета.

Ранее министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан в интервью агентству Bloomberg заверил, что Эр-Рияд по-прежнему планирует провести IPO Saudi Aramco. По словам министра, это произойдет, "вероятнее всего, в течение последующих 12 месяцев".

Теги
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