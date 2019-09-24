Путин примет участие в конгрессе Международной организации высших органов финконтроля

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступит в среду на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ).

ИНТОСАИ создана в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всем мире. В состав организации входит 194 страны. Высший орган - конгресс, заседания которого проводятся раз в три года в разных странах. На нынешнем форуме полномочия президента и председателя управляющего совета ИНТОСАИ на ближайшие три года будут переданы председателю Счетной палаты Алексею Кудрину.

Московский конгресс посвящен двум актуальным темам - информационным технологиям в развитии государственного управления и роли высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей. В работе конгресса примут участие более 600 участников, представляющих 168 стран. Форум проходит 23-28 сентября.

Генеральный секретарь ИНТОСАИ и председатель Счетной палаты Австрии Маргит Кракер в преддверии XXIII конгресса в интервью ТАСС отметила хорошую репутацию Счетной палаты РФ в структуре международного объединения. "Высший орган аудита [Счетная палата] Российской Федерации является давним и активным членом ИНТОСАИ. Это важная организация в российской государственной системе, и она обладает высокой репутацией в ИНТОСАИ", - сказала она.

О подготовке к форуму Кудрин докладывал главе государства на встрече в начале года.