Госдума заслушает главу Минсельхоза о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду проведет "правительственный час" с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Глава ведомства доложит о "реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", следует из повестки нижней палаты парламента. Еще одна тема - "ход проведения осенних полевых работ в России в 2019 году". Затем перед депутатами отчитается аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс, курирующий деятельность Минсельхоза.

16 сентября Патрушев встретился с членами президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме. Помимо предварительного обсуждения тем "правительственного часа", депутаты подробно затронули вопросы новой программы "Комплексное развитие сельских территорий", рассказал лидер думских единороссов Сергей Неверов.

Он напомнил, что в рамках подготовки к старту этой программы регионы уже подали большое количество заявок. Сейчас, когда формирование проекта бюджета на 2020 год выходит на финальную стадию, для фракции важно, чтобы "те цифры, которые заявлены регионами, нашли отражение в бюджете министерства сельского хозяйства и в полном объеме и своевременно были доведены до территорий", пояснил политик.

Неверов отметил, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей российской экономики, однако особого внимания требует развитие социальной инфраструктуры российских деревень. Так, для единороссов принципиально, чтобы "строились дороги, школы, дома культуры, чтобы строились новые ФАПы, проводился газ". Все это - качество жизни граждан, подчеркнул руководитель парламентского большинства.