Госдолг регионов России с начала года сократился на 8,6%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдолг субъектов РФ с начала 2019 года сократился на 8,6%, сообщается в мониторинге экономической ситуации, подготовленном Институтом Гайдара и РАНХиГС.

"Общее улучшение сбалансированности региональных бюджетов способствовало снижению их государственного долга, который к концу июля составил 2 трлн рублей, сократившись на 8,6% с начала года, или на 6,6% с июля 2018 года", - отмечается в документе.

С июля 2018 года по июль 2019 года госдолг сократился у 67 субъектов РФ, а вырос - у 18. Лидерами по снижению объема госдолга с начала года стали Краснодарский край (29,6 млрд рублей), Нижегородская (12,2 млрд рублей) и Свердловская области (12 млрд рублей). Лидерами роста стали Якутия (7 млрд рублей), Хабаровский край (3 млрд рублей) и Калужская область (1,2 млрд рублей).

Средняя долговая нагрузка субъектов РФ сократилась до 21,5% и вернулась к уровню 2009-2012 годов.