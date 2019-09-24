Эксперты: профицит бюджета России может снизиться во II полугодии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета России может снизиться во II полугодии 2019 года из-за опоздания кассового исполнения в I полугодии. Такой прогноз дали эксперты Института Гайдара и РАНХиГС в мониторинге экономической ситуации в России.

"Во II полугодии следует ожидать значительного роста расходов, поскольку кассовое исполнение, особенно по отдельным национальным проектам, в I полугодии серьезно запаздывало. Соответственно профицит федерального бюджета может снизиться", - говорится в исследовании.

При этом эксперты отметили рост доходов бюджета по итогам I полугодия вследствие повышения ставки НДС.

"Доходы федерального бюджета по итогам I полугодия 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 0,4 п.п. ВВП - в первую очередь за счет повышения ставки НДС с 18 до 20%, одновременно произошло сокращение расходов на 0,9 п.п. ВВП. В результате федеральный бюджет исполнен с профицитом в 3,3% ВВП", - отмечается в мониторинге.

Однако, по мнению экспертов, такие результаты не дают повода для оптимизма, особенно с точки зрения рисков для доходной части бюджета, поскольку "цены на нефть могут снизиться, акцизы не являются существенным источником пополнения бюджета, а увеличение ставки НДС негативно сказалось на внутреннем потреблении и импорте".

Согласно исследованию, результаты повышения основной ставки НДС с 18 до 20% с начала 2019 года проявились только во II квартале в связи с особенностями периода уплаты налога в бюджет. Поступления по НДС за I квартал 2019 года шли с налогооблагаемых операций, совершенных в IV квартале 2018 года, когда еще действовала основная ставка НДС в 18%.

По данным экспертов, "затухающая, но все еще положительная динамика налоговой базы в постоянных ценах, а также увеличившаяся ставка налога обеспечили дополнительные поступления в федеральный бюджет от НДС на товары, реализуемые на территории страны, в размере более чем 300 млрд рублей".