Эксперты: поддержка рождаемости третьего и более детей должна учесть специфику регионов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Меры поддержки рождаемости третьего и последующих детей должны учитывать специфику регионов. Такой вывод содержится в новом номере "Мониторинга экономической ситуации в России", подготовленного коллективом экспертов Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

"Данные за 2018 год свидетельствуют одновременно о продолжающемся сокращении рождаемости и о росте многодетности: заметно увеличилось число регионов, где повысилась рождаемость третьих и последующих детей на фоне сокращения рождаемости первых и вторых детей. Ближайшее следствие этой тенденции - рост числа многодетных семей и увеличение доли детей, рождающихся в таких семьях", - говорится в документе.

Заметные различия между субъектами РФ по наблюдаемому росту многодетности, по мнению экспертов, ставят вопрос о целесообразности региональных мер поддержки, направленных на повышение рождаемости третьих и последующих детей. Но данная проблема не имеет общего решения и требует учета региональной специфики, подчеркивается в мониторинге. "Кроме того, вероятно, необходимо вносить корректировки в государственную политику в области повышения рождаемости, чтобы стимулировать молодежь обзаводиться детьми, а не ждать подходящего момента", - говорится в докладе.

Согласно статистике, в 2012-2018 годах сокращение рождаемости первых детей носило устойчивый характер по всем федеральным округам за весь указанный период, тогда как рождаемость вторых детей, увеличивающаяся по 2015 год включительно, затем стала снижаться. Ее сокращение в 2018 году по сравнению с предыдущим годом в среднем по регионам РФ составило 3,46% при 11,9% в 2017 году.

В то же время рождаемость третьих и последующих детей показала противоположную тенденцию: она росла в 2018 году по всем федеральным округам, причем рост охватил гораздо большее число регионов, чем в 2017 году. Среднее по регионам изменение рождаемости третьих и последующих детей в 2018 году представило рост на 2,77% по сравнению со снижением на 0,61% в 2017 году. Число регионов, где рождаемость третьих и последующих детей выросла в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, составило 64 против 35 в 2017 году.

Как отмечается в докладе, высокий уровень многодетности характерен для регионов с низкими социально-экономическими показателями. Поэтому государственная поддержка многодетных семей становится особенно актуальной задачей. "Однако, если говорить о динамике многодетности, то регионы - лидеры по ее росту разнообразны по экономическим характеристикам. Большинство из них располагается в трех географических зонах: на Дальнем Востоке, на Северо-Западе и в Центральном федеральном округе", - пишут авторы.