Президент Чили призвал срочно реформировать ВТО для борьбы с протекционизмом

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в срочных реформах для эффективной борьбы с протекционизмом. Об этом заявил во вторник президент Чили Себастьян Пиньера, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нам необходимо восстановить многосторонний экономический порядок, основанный на соблюдаемых всеми правилах, которые продвигают свободную торговлю и инвестиции, которые борются с протекционизмом и уничтожают препятствия для торговли. Порядок, который устанавливает универсальные правила, которые не позволяют применять односторонние шаги, которые подрывают этот международный порядок, и наказывают за такое поведение. Поэтому нам важно срочно реформировать ВТО", - сказал он.

Пиньера также выразил сожаление, что две крупнейшие державы - США и Китай - находятся в состоянии торговой войны, что ставит под угрозу стабильность мировой экономики.

Общеполитические дебаты высокого уровня проходят в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.