"Известия": "Ростелеком" разрабатывает собственный аналог системы SWIFT

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" планирует запустить собственный сервис передачи информации и совершения платежей, для чего создает совместное предприятие с компанией "Казначейские системы". Об этом сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на гендиректора "Казначеских систем" Александра Гришина. Новый сервис должен будет стать еще одной - помимо Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ - альтернативой международной системе SWIFT, опасность отключения от которой из-за санкций существует для России.

Как отмечает издание, поскольку "Казначейские системы" уже выступают в роли оператора для финансовой информации, планируется развить этот сервис на базе оборудования "Ростелекома". Как уточнил в беседе с "Известиями" Гришин, условия планируемого соглашения не предполагают покупки "Ростелекомом" доли в "Казначейских системах".

В "Ростелекоме" не ответили на запрос "Известий", однако источник, близкий к корпорации, подтвердил, что "Казначейские системы" будут арендовать ее дата-центры.

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.

В 2017 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что в России создана система передачи финансовых сообщений Банка России в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.