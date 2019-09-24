"Известия": Минсельхоз разработал законопроект о регламенте учета домашних животных

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства разработало проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии", который регулирует маркировку и учет домашних животных. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве.

"Учет животных будет осуществляться безвозмездно специалистами Госветслужбы и аттестованными специалистами путем представления в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии информации о маркированном животном, при этом законопроектом предусматриваются дифференцированные сроки введения учета начиная с 2021-го и заканчивая 2028 годом в зависимости от вида животного", - рассказал изданию представитель министерства.

Отмечается, что учет животных не является обязательным, а оставляется на усмотрение владельцев. Процедура учета помешает владельцам уходить от ответственности в случае, если их питомец нанес ущерб другим гражданам, а также не даст хозяевам отказываться от животных. Внесение законопроекта на рассмотрение правительства планируется в октябре.