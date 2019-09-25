Зеленский в ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что его страна лишилась более 15% ВВП после воссоединения Крыма с Россией, а также из-за конфликта в Донбассе. Такое мнение украинский лидер выразил во вторник во время выступления на политическом форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития.

Зеленский отметил, что "Украина привержена своим обязательствам, касающимся достижения целей устойчивого развития". По его словам, их реализации препятствуют два фактора. Один из них - это "внутриполитическая традиция", при которой "важные реформы встречают сопротивление", уточнил Зеленский. Как он заверил, "новое украинское правительство займется этой проблемой".

По версии украинского президента, второй фактор связан с действиями России. "Ни одна страна не может выполнить цели устойчивого развития иначе, нежели в условиях мира и безопасности", - сказал Зеленский.

Согласно его утверждению, вследствие воссоединения Крыма с Россией, а также перехода ряда районов в Донбассе под контроль ополченцев "Украина потеряла более 15% ВВП и 15% объемов промышленного производства". По его версии, Украина также лишилась "80% угольных шахт, а также банковских активов в размере $5 млрд". "Еще более важно то, что Украина потеряла свыше 13 тыс. граждан", - добавил Зеленский.

Украинский президент выступил с утверждением, что "вместе с иностранными партнерами" его страна "сможет вернуть свои территории политическим путем, прекратить войну и установить мир". "Это важнейшая задача для нас", - сказал он.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.