Недельный чек россиян достиг 558 рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Средний недельный чек по итогам прошедшей недели продолжил расти и достиг 558 рублей, увеличившись на 3,7% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Индекс недельного среднего чека показывает динамику среднего значения стоимости покупок домохозяйств, совершенных в течение недели. Индекс рассчитываются для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств.

"В продолжение положительной динамики предыдущего периода на 38-й неделе средний чек продолжил рост. Он увеличился на 3,7% до отметки в 558 рублей. Если недельные расходы прибавили за семь дней скромные 0,7%, то средний чек в период с 16 по 22 сентября поправился на 3,7% и достиг отметки в 558 рублей", - сообщает "Ромир".

"Это один из самых высоких показателей не только за последние недели, но и в течение всего года. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек вырос на 2,1%. Относительно же медианных значений 2012 года размер среднего чека увеличился на 74,3%", - говорится в сообщении.

При этом, по данным Росстата, недельная дефляция в РФ отмечается уже третью неделю подряд и шестой раз в этом году. С начала года инфляция набрала 2,2%. В годовом выражении на 16 сентября инфляция составила около 4,1%.

"Ромир" - российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.