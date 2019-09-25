Истощенные наводнением резервные фонды Приморья пополнили за счет корректировки бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Приморского края приняли в среду поправки к закону о краевом бюджете на 2019-2021 годы в сторону сокращения дефицита и для пополнения резервных фондов региона, средства которых в этом году были потрачены на ликвидацию последствий мощного паводка. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Как отметила директор департамента финансов Приморского края Наталья Снитко, корректировка связана с необходимостью пополнения резервных фондов Приморского края. В результате корректировки увеличены резервный фонд администрации Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (на 350 млн рублей), а также резервный фонд администрации Приморского края для финансирования непредвиденных расходов (на 30 млн рублей)", - говорится в сообщении.

Общие доходы бюджета 2019 года увеличиваются на 1677 млн рублей, а расходы сократятся на 319,7 млн рублей. Отмечается, что увеличение доходов произошло за счет роста налоговых и неналоговых доходов, в том числе увеличения поступлений по налогу на имущество организаций. Также увеличены безвозмездные поступления за счет субвенций на осуществление первичного воинского учета.

В результате корректировки депутатами утверждены следующие показатели краевого бюджета на 2019 год: по доходам - 125,1 млрд рублей, по расходам - 142,7 млрд рублей, дефицит бюджета - 17,6 млрд рублей.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, сходу селей во Владивостоке. Всего по данным властей с 19 июля в крае оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1 тыс. 300 домов и 7 тыс. 380 придомовых территорий с населением 13 тыс. 195 человек.

На ликвидацию последствий паводка из краевого и муниципальных бюджетов было выделено 233 млн рублей, в том числе на аварийно-восстановительные работы - 97,48 млн рублей, на восстановление объектов дорожной инфраструктуры - 109,68 млн рублей, на расчистку русел рек - 400 тыс.