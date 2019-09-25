Эксперты: Дальний Восток нуждается в фонде инвестиций в стартапы на ранних стадиях

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Дальний Восток и страна в целом нуждается в фонде инвестиций в стартапы на ранних стадиях. Он должен тесно работать в связке с акселераторами и помогать развивать проекты на начальных стадиях или небольшого масштаба. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора технопарка "Русский" Кирилл Еруков.

В понедельник президент поручил правительству РФ представить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа венчурного фонда с целью поддержки развития местных высокотехнологичных проектов с учетом деятельности функционирующих институтов развития и финансовых организаций.

"Фондов в стране достаточно, это, в первую очередь, касается фондов, инвестирующих в компании, уже являющиеся активными и занимающие какую-то позицию на рынке, с готовым продуктом и продажами, выходящие на новые рынки. Специально для Дальнего Востока был создан Дальневосточный фонд высоких технологий, который ориентирован на компании со значительной (по меркам стартапа) выручкой <...> Но, на наш взгляд, необходим фонд ранних стадий, тесно работающий в связке с акселераторами", - сообщил Еруков.

Он отметил, что в технопарке "Русский" сейчас более 70 резидентов, общий инвестиционный запрос составляет более 600 млн рублей, в среднем на проект эта цифра составляет 8,5 млн рублей. "Это реально маленькие "чеки", не соответствующие инвестиционным мандатам больших фондов", - отметил Еруков. По его словам, основные цели в таких инвестиционных запросах - это доработка продукта, что также не подходит под стандарты "больших" фондов, расширение штата, маркетинг и продажи.

В качестве примера "большого" фонда он привел Дальневосточный фонд высоких технологий, который ориентирован на компании со значительной по меркам стартапа выручкой. В этом году уже состоялись сделки с дальневосточными компаниями, резидентами технопарка "Русский". По словам директора технопарка Дмитрия Боровикова, в настоящее время вопросы разработки продукта резиденты "Русского" в основном решают через грантовую поддержку Фонда содействия инновациям, также действует грантовая программа у Фонда "Сколково".

"Став региональным оператором "Сколково", мы рассчитываем значительно активизировать данное направление на Дальнем Востоке. При этом мы понимаем, что не все стартапы могут получить гранты в силу специфики процедур и разрабатываемых продуктов, и рынок ангельских инвестиций от частных лиц на Дальнем Востоке практически отсутствует, в этой связи на ранних стадиях крайне приветствуется институциональный игрок", - сообщил ТАСС Боровиков.

Проект венчурного фонда

Идею создания Дальневосточного венчурного фонда озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях пятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Он сообщил, что фонд будет сформирован за счет средств Фонда развития Дальнего Востока (структура ВЭБ). Путин отметил, что задача венчурных фондов состоит в том, чтобы поддерживать стартапы. На итоговом брифинге форума вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что концепцию фонда планируется подготовить и представить через месяц.

В пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока ТАСС позже сообщили, что фонд может быть сформирован в начале 2020 года, на первом этапе в него планируется выделить до 1,5 млрд рублей. Оператором программы может выступить Дальневосточный фонд высоких технологий.

Технопарк "Русский" открыт на площадке ДВФУ совместно с фондом "Сколково" в рамках третьего ВЭФа в сентябре 2017 года. Его резидентами становятся компании, которые разрабатывают и продвигают на отечественном и азиатском рынках высокотехнологичные продукты в сферах робототехники, экологического строительства, биомедицины и виртуальной реальности.