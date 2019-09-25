Глава МИД Китая считает неверным путем ведение односторонней торговой войны

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Развязывание и ведение односторонней торговой войны в условиях глобализации не является верной стратегией. Об этом заявил спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, министр иностранных дел Китая Ван И, сообщил в среду МИД КНР.

"Свободный поток ресурсов, формируемый процессами глобализации, создает огромный объем богатства, и в то же время может привести к неравномерному внутреннему развитию и дисбалансу в торговле между странами", - приводит сайт МИД КНР слова Ван И, прибывшего в Нью-Йорк для участия в серии мероприятий ООН.

Как сказал дипломат, "правильная позиция заключается в том, что внутренние проблемы должны решаться путем углубления реформ и корректировки механизмов распределения". "Разногласия между странами должны быть решены путем укрепления глобального управления, равноправного диалога и консультаций", - подчеркнул глава китайского МИД.

Он также отметил, что перекладывание вины за внутренние проблемы на кого-то другого не является верным решением. "Ведение односторонней торговой войны - это неправильный рецепт", - указал Ван И. "Экономическая глобализация - это историческая тенденция, которую мы не должны и не можем остановить", - резюмировал он.