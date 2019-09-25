Арендаторы сгоревшего ТЦ "Максим" обратились за льготным займом

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Арендаторы бутиков в сгоревшем во Владивостоке торговом центре "Максим" начали обращаться за льготным займом на восстановление бизнеса под 1% годовых, который предлагают власти Приморья. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе краевой администрации, кредит попросили уже 12 человек.

В понедельник власти края объявили о возможности взять специальный займ на льготных условиях предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за пожара в торговом центре "Максим". Займ разработан краевым департаментом экономики и развития предпринимательства совместно с АНО "Микрокредитная компания Приморского края". По ставке в 1% годовых предприниматели могут получить от 10 тыс. до 1,5 млн рублей с отсрочкой первого платежа по основному долгу до шести месяцев.