"Ъ": ВТБ запускает свой виртуальный мобильный оператор

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября. Виртуальный оператор банка будет работать на платформе Tele2, сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на гендиректора "ВТБ Мобайл" Максима Шаркова.

По словам Шаркова, сначала подключиться к новому оператору можно будет в пяти столичных офисах ВТБ, до конца года такая возможность появится почти во всех московских офисах Банка, а с октября - в Санкт-Петербурге. В 2020 году ВТБ планирует распространить новое предложение в 15 регионах страны. В базовый пакет оператора входят 150 минут звонков по России, 3 Гб интернета и 50 sms-сообщений, при этом пользователи пакета ВТБ "Мультикарта" получат базовый пакет связи бесплатно.

Помимо "ВТБ Мобайл", в России уже действуют два банковских виртуальных мобильных оператора связи - "СберМобайл" и "Тинькофф Мобайл", запущенные в 2018 и 2017 годах. Оба оператора также используют инфраструктуру Tele2. "Сбермобайл" представлен в 46 регионах страны, "Тинькофф Мобайл" - в 62. По данным издания, по итогам августа 2019 года их абонентская база выросла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Модель виртуальных мобильных операторов предполагает предоставление услуги связи под собственным брендом, но с использованием инфраструктуры другого оператора.