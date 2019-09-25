Железная дорога Крымского моста построена с расчетом на дальнейшую электрификацию

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 25 сентября. /ТАСС/. Железнодорожная часть Крымского моста построена с таким расчетом, что может быть электрифицирована в случае принятия такого решения. Об этом ТАСС сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" (заказчик строительства моста) Кайрат Турсунбеков.

"В нашем проекте реализованы решения, которые позволят в дальнейшем электрифицировать мост. Ничего переделывать не нужно будет - только поставить опоры и протянуть контактную сеть, не нужно будет вмешиваться в конструктив моста, - рассказал он. - При строительстве были предусмотрены закладные места для дальнейшей электрификации. На этих местах могут быть смонтированы опоры контактной сети".

Он отметил, что пока по мосту будут ходить дизельные тепловозы.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс.

Автомобильная часть моста заработала в середине мая прошлого года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается, в этом году были соединены пути.