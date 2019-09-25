Орешкин: часть мероприятий ФЦП развития Карелии на 2019 год могут не выполнить в срок

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Часть мероприятий, которые должны быть завершены в 2019 году в рамках федеральной целевой программой (ФЦП) развития Республики Карелия, может быть не выполнена в срок. Об этом сообщил ТАСС глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В начале сентября вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что разработка проектно-сметной документации не начата для 19 из 30 объектов ФЦП, которые планировалось создать к 2020 году. По словам вице-премьера, в этом году стоит задача завершить объекты, которые планировалось закончить в 2018 году, и войти в график 2019 года.

"Там программа непростая. Очевидно, стопроцентного выполнения не будет, но сейчас руководство региона - они ответственны за реализацию ФЦП - старается сделать все, чтобы запланированные мероприятия были выполнены", - сказал Орешкин.

Министр добавил, что для лучшего выполнения программа была переструктурирована. Кроме того, Карелия получила дополнительные средства сверх финансирования по нацпроектам и других программам.

На совещании о ходе реализации ФЦП развития Карелии 24 января 2019 года Мутко заявлял о том, что исполнение программы недостаточно эффективно. Член госкомиссии, замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев на совещании в Петрозаводске 26 октября 2018 года отметил, что мероприятия программы выполнены всего на 5,4%.

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году одобрена правительством России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы - повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд руб. из федерального бюджета.