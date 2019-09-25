Льготы на авиаперевозки планируют распространить на весь Хабаровский край

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены распространить пилотный проект по льготам на авиабилеты на внутрирегиональных перевозках на весь край. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в среду.

С июля 2019 года для жителей самого северного района Хабаровского края - Охотского района - введена специальная билетная программа. Цена авиабилета для взрослых по ней составляет 4,5 тыс. рублей, для детей от двух до 12 лет - 3 тыс. рублей в одну сторону. За год разрешается по этой стоимости приобрести четыре билета по маршруту Хабаровск - Охотск или Охотск - Хабаровск. Субсидируется программа за счет средств краевого бюджета.

"Сейчас мы рассматриваем возможность распространения такой же схемы на территории всего края, чтобы обеспечить жителям свободное передвижение по региону", - приводятся в сообщении слова заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства края Максима Прохорова.

Для этого, как отмечается, необходимо модернизировать флот краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии", участвующей в этом проекте. Суда, на которых осуществляются перевозки, морально и физически изношены, у них высокий расход топлива, дорогостоящее после- и предполетное обслуживание.

Президент РФ Владимир Путин поручил предоставить доступ к международным авиаперевозкам компаниям, перевозящим на Дальнем Востоке пассажиров по доступным ценам. В выступлении на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме в во Владивостоке в сентябре президент предложил давать авиакомпаниям, работающим на Дальнем Востоке, преимущества в освоении других, наиболее выгодных маршрутов.

"В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края поддерживают инициативу президента по предоставлению льгот дальневосточным авиаперевозчикам. В крае под поручение попадают две авиакомпании "Аврора" и "Хабаровские авиалинии". При этом "Аврора" и так работает на международных маршрутах. А основная задача, которая сегодня стоит перед "Хабавиа", - организовать социальные перевозки внутри региона", - говорится в сообщении. Вопрос с выходом авиакомпании на международные линии будет рассматриваться после обновления самолетного парка и реализации доступных авиаперевозок внутри края.