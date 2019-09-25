Орешкин предложил Карелии поставлять стройматериалы для проектов в Арктике

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Поставка стройматериалов для арктических проектов может стать одной из точек экономического роста для Карелии, вошедшей в число десяти регионов России с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Главное - всегда в каждом регионе найти точки роста экономики. Всем известен карельский щебень. Но, например, когда строился завод "Ямал-СПГ", Сабетта - порт, аэропорт, щебень использовался норвежский. Это вопрос логистики, вопрос эффективности использования тех ресурсов, которые есть. Сейчас в Арктике предстоит значительное количество новых строек, и важно, чтобы та же Карелия выступила поставщиком строительных материалов", - сказал он.

По словам Орешкина, для эффективного использования ресурсов важно найти новые логистические решения. Ранее парламентарии Карелии поддержали обращение к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с предложением отрегулировать тарифы на доставку щебня железной дорогой из региона, так как расходы на доставку составляют до 80% стоимости высококачественного карельского щебеня, из-за чего тот не может конкурировать с аналогичными материалами из других регионов России и сопредельных государств.

"[Другие точки роста] в Карелии - это туризм, это и условия рыбной ловли, потому что сейчас туристы ездят не в Карелию, а в Финляндию рыбу ловить. Это целлюлозно-бумажная промышленность, деревообработка, строительные материалы - большое количество отраслей, которые уже существуют, но им требуется некий дополнительный толчок для того, чтобы выйти на новый уровень", - добавил министр.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве будет назначен куратор. Орешкин тогда стал куратором Республики Алтай, Карелии и Тувы, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов - Курганской области, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - Адыгеи, министр строительства Владимир Якушев - Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин - Алтайского края.