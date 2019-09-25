Дворкович: РФ намерена достичь локализации 60% технологий для ветроэнергетики к 2021 году

НУР-СУЛТАН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия планирует достичь локализации технологий для ветроэнергетики к 2021 году. Об этом сообщил председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович на Саммите по возобновляемым источникам энергии в Нур-Султане в среду.

Он отметил, что в России разрабатывают собственные технологии для развития возобновляемых источников энергии. "По ветроэнергетике мы нацелены на достижение уровня локализации технологий в 60% к 2021 году - достижимый показатель, и мы это сделаем. По ключевым компонентам мы добьемся создания собственных технологий - там, где это имеет экономический смысл, естественно, мы не занимаемся пустой тратой денег - к 2023-2024 году. К этому моменту доля возобновляемых источников, не считая гидроэнергетику, составит чуть более 1%, а считая гидроэнергетику - более 15% в общем энергетическом балансе", - рассказал Дворкович.

По его словам, речь идет о разработке собственных технологий, дающих большую эффективность. "Наши ученые вместе с компаниями уже разработали второе поколение солнечных батарей, которые позволят повысить эффективность примерно в два раза. Это лучшие мировые стандарты. Мы пока не превосходим наивысшие показатели, но мы вышли по нашим технологиям на лучшие мировые стандарты и начинаем их внедрять", - отметил председатель Фонда "Сколково".

В работе Саммита по возобновляемым источникам энергии в Нур-Султане принимают участие более 300 делегатов из 20 стран.