Орешкин: правительство РФ готово менять список отстающих регионов по мере необходимости

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Перечень регионов с невысокими социально-экономическими показателями, получивших кураторов в правительстве РФ, может быть изменен по мере улучшения или ухудшения ситуации в отдельных субъектах. Об этом сообщил ТАСС глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Очевидно, что эта десятка будет потихонечку подниматься <...>. Они будут выходить из этой зоны, кто-то будет попадать - значит, помощь и поддержка будет оказываться в большей степени таким регионам", - сказал он.

В частности, по словам Орешкина, со следующего года ожидается хорошая динамика в развитии Тувы.

Дополнительное финансирование

Министр добавил, что отстающие регионы получат дополнительное финансирование для развития.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков предложил смягчить условия выполнения национальных проектов в регионах со слабой экономикой, увеличив финансирование для выполнения поставленных целей. Карелия вошла в десятку регионов России с проблемной экономикой, получивших куратора из числа профильных федеральных министров и вице-премьеров страны.

"Десятка этих регионов получит дополнительное финансирование по отношению к другим регионам", - сказал Орешкин.

Он отметил, что, в частности, такое решение уже принято по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Во всех этих регионах зачастую повышен уровень безработицы. Создание новых рабочих мест, малых и средних предприятий эту проблему будет решать, будет запускать положительный цикл", - пояснил он. Орешкин добавил, что дополнительные средства на развитие МСП планируется довести до регионов в ближайший месяц.

При этом, по мнению министра, важно, чтобы регионы эффективно использовали ресурсы, существующие в рамках нацпроектов.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве будет назначен куратор. Орешкин тогда стал куратором Республики Алтай, Карелии и Тувы, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов - Курганской области, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - Адыгеи, министр строительства Владимир Якушев - Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин - Алтайского края.