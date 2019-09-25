В Новосибирске открылась международная выставка-форум "Майнинг. Металлургия. Генерация"

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Вторая международная выставка-форум "Майнинг. Металлургия. Генерация - 2019" (ММГ-2019), объединяющая в текущем году представителей угольной, металлургической отраслей и энергетики на одной площадке, начала работу в Новосибирске. Одной из главных тем деловой программы мероприятия станет экология. Об этом на церемонии открытия сообщил начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Иван Гончаров.

"Особо важно, что акцент в деловой программе будет сделан на экологическую проблематику. Нацпроект "Экология", как мы знаем, содержит задачи по снижению выбросов, по ликвидации накопленного экологического ущерба. Для Сибири это, конечно, одна из первостепенных задач. Сейчас делается очень много, но при внедрении зеленых технологий крайне важно, чтобы результат был понятен, доступен и публичен для широкого круга", - сказал Иван Гончаров.

Он отметил, что на форуме-выставке эксперты также обсудят широкий круг вопросов, в том числе, промбезопасность и внедрение цифровых технологий в угольную и другие отрасли.

Согласно данным организаторов ММГ-2019, в текущем году значительно выросло число участников, форум посетят представители компаний из Якутии, Хакасии, Дальнего Востока и Кузбасса. В числе участников - представители "Сибирского антрацита", компании СУЭК, УГМК и других крупных холдингов. Мероприятие также посетят представители органов власти нескольких регионов Сибири. Программа мероприятия включает конференции, мастер-классы, демонстрацию техники в зоне экспозиции, круглые столы с участием федеральных и региональных органов власти, международных инвесторов и финансовых институтов. В частности, состоятся пленарная дискуссия "Горно-металлургический комплекс и угольная отрасль России: вызовы и перспективы", а также сессия "Применение цифровых технологий в горнодобывающей промышленности".