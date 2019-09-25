Ростех обновит стратегию развития до 2025 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" актуализирует стратегию развития до 2025 года в связи с вхождением в ее состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Объявлен тендер на соответствующие консультационные услуги, начальная цена контракта составляет 48,76 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

"В рамках объявленного конкурса планируется уточнить целевые показатели стратегии с учетом существенных изменений в структуре и финансовой модели Ростеха в связи с присоединением ОАК. Речь идет об интеграции в состав корпорации крупного холдинга, что означает выход на новые рынки, значительный рост внутригрупповых оборотов, пересмотр плановых цифр по выручке и другим экономическим показателям", - сообщил ТАСС представитель Ростеха.

При этом он отметил, что также необходимо существенно пересмотреть инвестиционные программы кооперации с учетом финансового состояния ОАК.

Представитель Ростеха пояснил, что корректировка целей один раз в четыре-пять лет с поправкой на изменения рынков и макроэкономических факторов является нормальной практикой.

"Текущие результаты исполнения стратегии будут учтены при корректировке показателей. При этом консультанты должны будут предоставить глубокий анализ тенденций на ключевых рынках присутствия Ростеха для принятия качественных решений о повышении или понижении целей", - отметил он.

Кроме того, корректировка стратегии также связана с переходом корпорации на международные стандарты финансовой отчетности. По словам собеседника агентства, в результате этого повысится уровень прозрачности и открытости компании, что открывает новые возможности для ведения бизнеса и развития партнерств в России и в мире.

"Для столь большой и диверсифицированной компании, как Ростех, изменение стандартов отчетности также связано с необходимостью существенной корректировки финансовой модели", - пояснил он.

Стратегия развития Ростеха на период до 2025 года

Согласно утвержденной ранее стратегии, Ростех планировал к 2025 году войти в десятку крупнейших мировых промышленных корпораций по объему выручки, достичь роста доли гражданской продукции в выручке выше 50%, а также повысить производительность труда до уровня лучшей четверти мировых игроков.

С 2015 года и до настоящего времени Ростех выполняет стратегию по основным параметрам (выручка, чистая прибыль, доля гражданской продукции, показатель EBITDA и другие) в пределах заложенных риск-аппетитов, уточнил представитель госкорпорации.

Об ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация - российский холдинг, объединяющий 24 основные компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ.

Сейчас идет процесс интеграции ОАК в Ростех. В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% акций ОАК в капитал Ростеха. Передача осуществляется поэтапно и должна полностью завершиться в течение полутора лет. По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, ОАК потребуется докапитализация в объеме более чем 300 млрд рублей на "окончательное финансовое оздоровление".