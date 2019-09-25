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"Известия": более 50 тыс. россиян могут потерять работу до конца сентября

По данным Росстата, которые приводит издание, больше всего граждан, которые могут потерять работу, живут в Центральном, Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Численность безработных в России до конца второго квартала 2019 года может вырасти на 51,6 тыс. человек. Об этом говорится в документе Росстата, на который первыми обратили внимание "Известия"

Больше всего граждан, которые могут потерять работу, живут в Центральном федеральном округе (11,8 тыс.), Приволжском федеральном округе (11,3 тыс.), Сибирском федеральном округе (6,8 тыс.) и Южном федеральном округе (6,3 тыс. человек).

При этом во втором квартале 2019 года ожидается на 5,5 тыс. сокращений меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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