"Известия": более 50 тыс. россиян могут потерять работу до конца сентября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Численность безработных в России до конца второго квартала 2019 года может вырасти на 51,6 тыс. человек. Об этом говорится в документе Росстата, на который первыми обратили внимание "Известия"

Больше всего граждан, которые могут потерять работу, живут в Центральном федеральном округе (11,8 тыс.), Приволжском федеральном округе (11,3 тыс.), Сибирском федеральном округе (6,8 тыс.) и Южном федеральном округе (6,3 тыс. человек).

При этом во втором квартале 2019 года ожидается на 5,5 тыс. сокращений меньше, чем за аналогичный период 2018 года.