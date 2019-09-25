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Юристы проведут бесплатные консультации для арендаторов сгоревшего ТЦ "Максим" в Приморье

Проконсультироваться можно будет в рабочие дни с 10:00 до 13:00 местного времени без предварительной записи в течение двух недель

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Юристы проведут бесплатные консультации для предпринимателей, которые арендовали помещения в торговом центре "Максим" во Владивостоке. В субботу там случился крупный. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации Приморья.

"Для предпринимателей-арендаторов торгового центра "Максим", в котором 21 сентября случился пожар, в течение двух недель организованы бесплатные юридические консультации в общественной приемной бизнес-омбудсмена в центре "Мой бизнес", - сообщили в пресс-службе.

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Юристы будут вести прием в рабочие дни с 10:00 до 13:00 местного времени без предварительной записи. Кроме того, предприниматели-арендаторы торгового центра могут обратиться за консультацией на горячую линию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

В субботу произошел пожар в торговом центре "Максим" на проспекте 100-летия Владивостока, одной из главных магистралей города, между двумя крупными жилыми микрорайонами. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение конструкций здания. С понедельника на место ЧП группами пускают арендаторов для вывоза оставшегося товара.

В понедельник власти края объявили о возможности взять специальный займ на льготных условиях предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за пожара в торговом центре "Максим". Займ разработан краевым департаментом экономики и развития предпринимательства совместно с АНО "Микрокредитная компания Приморского края". По ставке в 1% годовых предприниматели могут получить от 10 тыс. до 1,5 млн рублей с отсрочкой первого платежа по основному долгу до шести месяцев.

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