Число реализованных павильонов в переходах метро в Москве выросло вдвое за восемь месяцев

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Количество реализованных через аукционы прав на аренду киосков и павильонов в подземных переходах метро Москвы увеличилось вдвое за восемь месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ТАСС в среду пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Почти 500 предпринимателей с начала года претендовали на возможность открыть свой бизнес в подземных переходах. Количество киосков и павильонов, реализованных через городские аукционы за восемь месяцев этого года, увеличилось в два раза: с 20 в январе-августе прошлого года до 48 за аналогичный период этого года", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что на торгах можно было приобрести как один объект, так и сразу несколько. Средняя конкуренция на таких аукционах, по его словам, в этом году составила 11 участников на лот, а среднее превышение цены - 60%. С победителями заключены договоры аренды сроком на пять лет.

В сообщении отмечается, что больше всего заявок - 198 - было подано на павильоны с комплексной специализацией, которая значительно расширилась по сравнению с прошлым годом.

По словам главы департамента Геннадия Дегтева, слова которого приводятся в сообщении, 90% реализованных объектов имели комплексную специализацию в прошлом году. "Сейчас функциональный перечень был расширен. С начала года популярностью пользовались киоски продажи галантерейных товаров, за право заключения договора по которым конкурировали на открытых аукционах 146 участников, киоски с парфюмерией - 33 заявки", - цитирует его пресс-служба.

Также, по его словам, пользовались популярностью киоски сотовой связи и павильоны с продажей кондитерских товаров.