Росстат рассказал, в каких регионах страны получают самые высокие пенсии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самые высокие пенсии получают жители Чукотки, Ненецкого автономного округа и Магаданской области, а самые низкие зарегистрированы в Дагестане. Об этом говорится в бюллетене Росстата "Статистическое обозрение" за первое полугодие 2019 года.

Самый высокий средний размер назначенных пенсий зарегистрирован в Чукотском автономном округе, и он составляет 24318 рублей, в Ненецком автономном округе - 21605, в Магаданской области - 21553, Камчатском крае - 21243 рублей.

А самый низкий размер начисленных пенсий зарегистрирован в Дагестане - 10922 рубля. Средний размер пенсии по итогам первого полугодия составил 14,1 тыс. рублей, отмечается в документе Росстата.