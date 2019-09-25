Huawei заявила, что смартфоны Mate 30 станут основой самодостаточной экосистемы приложений

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Запуск линейки смартфонов от Huawei - Mate 30 и Mate 30 Pro - положил начало созданию новой, свободной от внешнего влияния экосистемы приложений, которая предоставит весь необходимый функционал пользователям. При этом новые устройства самодостаточны, особенно для российских пользователей, уверяют в Huawei.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Huawei, компания около 10 лет вела разработку собственной экосистемы Huawei Mobile Services (HMS), которая была представлена вместе с новыми смартфонами Mate 30. Линейка Huawei Mate 30 построена на базе открытой версии ОС Android 10, имеет собственный магазин приложений Huawei AppGallery, а также позволяет пользователям добавить в смартфон любые мобильные приложения по своему усмотрению.

HMS - это платформа, которая объединяет сервисы Huawei - такие, как магазин приложений AppGallery, облачное хранилище и аккаунт Huawei, а также позволяет сторонним разработчикам добавлять в систему собственные приложения. На данный момент в HMS интегрировано порядка 45 тыс. приложений, а сама компания инвестирует $1 млрд в поддержку экосистемы.

Так, заверяют в Huawei, сейчас главная цель компании - предложить пользователям гаджеты, которые были бы независимы от внешних факторов.

"У российских покупателей Huawei Mate 30 в этом плане будет еще больше преимуществ, поскольку у них под рукой есть надежные инструменты (почта, облако, карты, агрегаторы новостей) от отечественных IT-гигантов, как, например, "Яндекс" и Mail.ru Group. Эти компании много лет с успехом выстраивают собственные экосистемы, и их опыт и открытость к сотрудничеству являются серьезной основой для дальнейших разработок Huawei", - подчеркивают в компании.

В этом отношении Huawei делает ставку на магазин AppGallery, который предоставляет пользователям весь диапазон необходимых приложений, следует из материалов компании. Приложение AppGallery уже имеет по всему миру более 390 млн уникальных пользователей, которые запускают магазин хотя бы раз в месяц, предоставляет доступ к 11 тыс. приложений, а общее число загрузок достигло за год 180 млрд. Таким образом, экосистема в новых смартфонах создает самодостаточную альтернативу сервисам Google, которая обеспечит доступ пользователям ко всем необходимым приложениям.

Согласно исследованию Strategy Analytics, в июле Huawei стала лидером по продажам смартфонов в России и опередила ближайшего конкурента Samsung на 10%. За первое полугодие 2019 года компания продала 118 млн смартфонов, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2018 года, причем самой популярной моделью стал Huawei P30 Pro.

Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro

19 сентября Huawei представила в Мюнхене новые флагманские смартфоны Huawei Mate 30, Mate 30 Pro и премиальный Mate 30 Porsche design - первые гаджеты компании на операционной системе Android, но без сервисов Google из-за санкций США.

Среди инновационных функций моделей, представленных в Мюнхене, - технология распознавания лица: к примеру, Huawei Mate 30 высвечивает содержание важных сообщений, только если на экран смотрит обладатель смартфона. Если перед ним появляется другое лицо, информация тут же пропадает. Скорость зарядки аккумулятора, по данным Huawei, увеличена: зарядное устройство с кабелем имеет мощность 40 Вт, беспроводное - 27 Вт. Также в основе флагманов Mate 30 - мощный процессор нового поколения Kirin 990 со встроенным 5G-модемом.

Оба устройства получили блок камер от Leica в круглой компоновке. Mate 30 имеет три сенсора: сверхширокий на 16 МП, широкоформатный на 40 МП, телефотолинзу с трехкратным зумом и датчик лазерной фокусировки. Mate 30 Pro в свою очередь получил сверхширокий сенсор на 40 МП, широкий на 40 МП с оптической стабилизацией, а также телефотолинзу с трехкратным зумом и датчик 3D-глубины.

На презентации в Мюнхене цены на новые устройства Huawei были приведены только в евро, что, по мнению экспертов, указывает на целевой рынок компании - Европу. Версия Mate 30 с 5G будет стоить €1199, базовая модель - €799, Mate 30 Pro - €1099.