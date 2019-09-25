Эксперты рассказали, куда дешевле всего полететь на Новый год

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самыми дешевыми зарубежными авианаправлениями из Москвы на Новый год в рамках раннего бронирования стали Минск, Рига, Вильнюс и Гюмри. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, подготовленного для ТАСС.

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Эксперты подсчитали стоимость перелета за рубеж в обе стороны с вылетом 30 декабря и возвращением через неделю. Выяснилось, что если приобретать билеты сейчас, а не за месяц до Нового года, то поездка в Минск обойдется на 36% дешевле (около 6,5 тыс. рублей), в Ригу - на 41% (порядка 10 тыс. рублей), в Вильнюс - на 20% (почти 11 тыс. рублей), в Гюмри - на 20% (11,2 тыс. рублей).

Также сейчас значительно дешевле приобретать билеты на новогодние праздники с вылетом из Москвы в Кишинев, Берлин, Осло, Стамбул, Амстердам, Вену, Лондон, Таллин и Софию. Экономия по указанным направлениям при раннем бронировании составляет порядка 10-50%, при этом стоимость авиабилетов пока не превышает 14 тыс. рублей.

Если же смотреть на вылеты за рубеж из других российских городов, то сейчас можно сэкономить на билетах из Новосибирска в Нур-Султан (9,3 тыс. рублей, на 60% дешевле), из Астрахани в Баку (почти 12 тыс. рублей, на 23% дешевле), из Калининграда в Брюссель (12,6 тыс. рублей, дешевле на 45%) и в Прагу (13 тыс. рублей, дешевле почти на 60%). Кроме того, по раннему бронированию сейчас можно приобрести более дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Хельсинки и из Иркутска в Пекин.

"На новогодние каникулы цены на авиабилеты традиционно повышаются: вся страна уходит в отпуск, и спрос резко возрастает. По данным за прошлый год, средняя стоимость авиабилетов, приобретенных максимум за месяц до вылета, всегда выше: при раннем бронировании можно сэкономить от 10 до 60%. И, вероятнее всего, снижаться цены уже не будут. Если хотите провести каникулы за границей и потратить как можно меньше денег, планировать поездку стоит уже сейчас", говорится в исследовании.