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Новая партия "КамАЗов" прибыла в Туркмению

Она состоит из 200 грузовых автомобилей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Очередная партия из 200 грузовых автомобилей, произведенных Камским автозаводом в Татарстане, прибыла в Туркмению. Об этом сообщает государственное агентство "Туркменистан - золотой век".

Прибывшие автомобили - усовершенствованная модель тяжелых самосвалов "КамАЗ-6520". Как отмечает агентство, техника работает на дизельном топливе стандарта Евро-3, модель оснащена специальной системой, снижающей шум. Самосвалы планируется задействовать на строительстве крупнейших объектов в столице и регионах Туркмении.

Ранее министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов заявил по итогам визита в регион президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, что в 2020 и 2021 годах ПАО "КамАЗ" планирует поставить в Туркмению 2 тыс. автомобилей, а также расширить там сеть сервисных центров.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

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