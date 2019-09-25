Forbes опубликовал рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Ашан" вновь возглавил рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России по версии издания Forbes, ретейлер получил выручку в 2018 году в размере 327,7 млрд рублей. Как сообщило издание, в рейтинг включены компании, которые более чем на 50% принадлежат иностранным владельцам, а ранжируются они по совокупной выручке, полученной в прошедшем году.

Российское подразделение Toyota "Тойота Мотор", которое в 2018 году занимало четвертую строчку в рейтинге, в этот раз оказалось на второй позиции, получив в 2018 году выручку в 313,2 млрд рублей. На третье место опустился производитель табачной продукции "Дж.Т.И. Россия" (Japan Tobacco International) с выручкой в размере 303,4 млрд рублей.

На четвертом месте еще одна табачная компания - "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" (Philip Morris International) с выручкой в 296,5 млрд рублей. Пятерку крупнейших компаний, как и в прошлом году, замыкает подразделение немецкой Volkswagen Group в РФ "Фольксваген Груп Рус" с выручкой в 289,2 млрд рублей.

В десятку крупнейших компаний с иностранным участием в России вошли "Леруа Мерлен Восток" (Leroy Merlin, выручка - 275,8 млрд рублей), "Пепсико Холдингс" (PepsiCo, выручка - 243,2 млрд рублей), "Киа Моторс Рус" (KIA Motors, выручка - 232,4 млрд рублей), российское подразделение IKEA с выручкой в 218 млрд рублей и ретейлер "Метро Кэш энд Керри" (Metro, выручка - 217,4 млрд рублей).