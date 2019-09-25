В Дагестане во второй раз проведут международный туристский форум Open Dagestan

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /Корр. ТАСС /. Международный туристский форум Open Dagestan во второй раз пройдет в Дагестане с 16 по 19 октября, сообщили журналистам в среду в министерстве по туризму и народным художественным промыслам республики.

"Цель форума - формирование положительного туристского имиджа республики, создание на юге России профессиональной деловой площадки, способствующей повышению эффективности туристической отрасли, продвижение регионального турпродукта, презентация туристского потенциала Дагестана, укрепление межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма", - сказал представитель министерства.

В рамках форума запланированы несколько мероприятий: выставка "Туризм и отдых. Сезон 2019-2020 гг.", конгресс "Туризм, отдых, оздоровление в Дагестане", конференция "Развитие морского круизного и яхтенного туризма на Каспии: проблемы и перспективы", соревнования по морским видам спорта "Ветер Каспия", I международный этнокультурный фестиваль "Дербент на перекрестке Великого шелкового пути", ярмарка "Агротур 2019".

"Кроме того, на форуме будут презентованы инвестиционные проекты по созданию и реконструкции туристско-рекреационных кластеров, показаны презентации туристских объектов республики, а также презентации и семинары от ведущих туроператоров, российских и международных экспертов в сфере туризма и народных художественных промыслов", - добавил собеседник.

Мероприятия форума пройдут в Махачкале и Дербенте.

Первый форум Open Dagestan прошел в республике в сентябре 2014 года и собрал порядка 700 участников.