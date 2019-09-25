Россия и Белоруссия поддержали идею строительства ВСМ из Петербурга в Минск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти России и Белоруссии, а также эксперты поддерживают необходимость строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Минском. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота на фестивале "Молодежь за союзное государство" в Ростове-на-Дону.

"При первом обсуждении этой темы <...> мы провели консультации с широким кругом лиц, включая глав правительств Республики Беларусь и Российской Федерации, специалистов, железнодорожников и так далее, - ни один из участников этих консультаций не высказал негативного отношения к идее. Это уже обнадеживает", - сказал Рапота.

Отвечая на вопрос о данной магистрали, он также добавил, что "не хотел бы пока вдаваться в подробности" по данному проекту. "Сейчас это все на стадии только идеи, никаких политических решений на этот счет не принято", - сказал он, отметив, что при этом имеются поручения властей двух стран о проработке проекта.

По его словам, консультации по реализации проекта будут продолжены, чтобы затем выйти на "принципиальные решения". "Я хочу сказать, что наша идея должна рассматриваться как составная часть общей стратегии развития в Российской Федерации сетей высокоскоростных магистралей", - отметил Рапота.

По его словам, развитие России и Белоруссии в XXI веке невозможно без создания таких магистралей. "Это в полной мере относится к российско-белорусским отношениям, потому что транспортные коммуникации не соответствуют тем требованиям, которые предъявляет нам научно-технический прогресс и вообще экономическое взаимодействие двух государств", - сказал Рапота.

Перспективный проект строительства ВСМ между Петербургом и Минском предусматривает также ее возможное продолжение в дальнейшем в Польшу и Германию.