Володин: депутаты намерены добиться своевременного поступления бюджетных средств регионам

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы рассчитывают найти решение по вопросу своевременного поступления бюджетных средств в регионы, чтобы профильные министерства готовили соответствующие подзаконные акты до конца года, предшествующему очередному финансовому году, на который принимается бюджет РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече фракции "Единая Россия" с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Володин подчеркнул, что вопрос своевременного поступления средств в регионы является одним из тех, по которым депутаты "считают необходимым найти решение".

"Правильно было бы, чтобы закон о бюджете, который мы рассматриваем, в том числе требование по его эффективному исполнению и реализации - возможно, это можно будет сделать в ходе принятия бюджетообразующих законов, или мы выйдем через принятие постановления на решение этих вопросов, но факт остается фактом - у нас многие вопросы не решаются не из-за того, что нет денег, а из-за того, что эти деньги приходят в регионы во втором полугодии. По этой проблеме было бы правильно сегодня сформировать позицию и ее закрепить, и сделать все возможное, чтобы нормативные акты профильных министерств - а здесь как раз не вина Минфина, а беда - принимались до конца текущего года", - указал председатель Госдумы.

Он напомнил, что такая позиция была поддержана президентом и премьером. "Нам правильно было бы до конца года найти решение этого вопроса с тем, чтобы средства стали поступать в регионы сразу после принятия бюджета. Есть позиция председателя правительства, он разделяет этот подход, вопрос за нами. Если мы с вами найдем такое решение, поверьте, результат будет намного лучше, и эффективность бюджета вырастет. Самая большая у нас проблема как раз со средствами, которые в рамках программы на дорожное строительство выделяются в регионы", - отметил Володин.

"Эти средства приходят и в июле, и в августе. Затем норма 44 закона (о госзакупках - прим. ТАСС) предполагает проведение конкурса в течение 60 дней. Реально, когда работы начинаются? Когда снег начинается в Красноярском крае, работы проводить нельзя, но и от денег отказаться нельзя, потому что больше их не получишь. Это самая настоящая фикция. Мы должны этот вопрос рассмотреть, если этот вопрос воспринимаем как вопрос, требующий контроля и реализации", - добавил председатель Госдумы.

Володин предложил дать соответствующее поручение главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову и другим профильным комитетам. "В этой связи мы постараемся внести предложение, которое дальше уже закрепим в виде норм закона с тем, чтобы министерства уже начинали работу. Это позволит действительно изменить ситуацию кардинальным образом, и средства в регионы будут приходить во всяком случае точно уже в первом квартале следующего года, а не так, как сейчас, в августе", - пояснил он.