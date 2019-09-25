"Известия": Банк России расскажет о противодействии кражам с помощью социальной инженерии

ТАСС, 25 сентября. Банк России запустит на федеральных каналах рекламную кампанию по противодействию хищению средств с кредитных карт с помощью социальной инженерии. Об этом "Известиям" рассказали на встрече консультативного совета при ЦБ.

Запуск рекламы на телеканалах вызван массовым распространением мошенничества. Ожидается, что реклама должна проинформировать население о мерах противодействия злоумышленникам.

Планируется охватить не менее 70% от общего числа потенциальных жертв мошенников, примерно 100 млн россиян, и обеспечить ежемесячный показатель GRP (отражает количество просмотров) в 900 пунктов.

Финансовая поддержка рекламной кампании не предусмотрена, но показывать ролики абсолютно бесплатно нельзя, поскольку даже на социальную рекламу необходим бюджет. В Минфине уточнили, что вопрос о финансировании этой рекламной кампании необходимо направить в ЦБ.

Директор департамента информбезопасности МКБ Вячеслав Касимов заявил, что кибермошенники чаще всего обращаются к социальной инженерии в целях хищения средств граждан. Он добавил, что в ближайший год активность злоумышленников будет только нарастать. При этом уровень финансовой грамотности россиян остается ниже, чем у населения развитых стран, добавил директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов. Это позволяет мошенникам использовать методы социальной инженерии в своих целях.

По словам эксперта РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, чаще всего жертвами кибермошенников становятся пенсионеры, жители отдаленных сел и деревень. Он отметил, что часть финансирования могли бы покрыть и сами банки, которые заинтересованы в защищенности своих клиентов.