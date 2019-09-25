Пассажиропоток российских аэропортов может вырасти до 225 млн человек

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток российских аэропортов может достичь в 2019 году 225 млн человек, рост по сравнению с прошлым годом составит около 10%. Такое мнение высказал исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин, выступая на конференции "Аэропорт будущего".

"Какой у нас вектор развития 2019 года? Он положительный для аэропортов, аэропорты увеличат свои показатели, вполне реально в 2019 году выйти на цифру порядка 220-225 миллионов [человек]", - сказал Никотин.

Он добавил, что в 2018 году аэропорты РФ обслужили более 205 млн пассажиров.

Ранее Росавиация сообщила о том, что авиакомпании РФ за январь - август 2019 г. перевезли 86,26 млн пассажиров, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.