Володин назвал приоритетом бюджета сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Задача сокращения разрыва в бюджетной обеспеченности регионов является приоритетом при рассмотрении бюджета РФ, ситуацию с таким разрывом надо кардинально изменить в течение двух-трех лет. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече фракции "Единая Россия" с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым.

"По данным Минфина, разрыв между наиболее бюджетообеспеченными регионами и малообеспеченными, между десятью первыми и десятью последними составляет семь раз. За счет той работы, которую проводит Минфин по сбалансированности, этот разрыв сокращается до трех раз. Но это средний показатель. Давайте здесь вырабатывать решение, которое позволит нам этот разрыв сократить еще больше", - сказал Володин, подчеркнув, что даже разрыв в три раза - "очень большой".

"Это говорит о том, что одна школа получает в 3 раза меньше средств, другая получает больше, не надо у кого ничего отбирать. Давайте сделаем так, что те, кто получает меньше, не находились в таком неравном положении, тем более это, как правило, отсутствие денег на ремонт крыш, отсутствие средств на ремонт больниц, и многие другие проблемы, которые лежат в этой плоскости. Нам необходимо этот вопрос вынести отдельно и его рассмотреть в разрезе регионов", - полагает спикер Госдумы.

Предложения по сокращению разрыва в бюджетной обеспеченности регионов должны быть выработаны трехсторонней комиссией по межбюджетным отношениям, полагает Володин. "Если мы этот вопрос подтверждаем, как приоритет при рассмотрении бюджета, давайте тогда на нем остановимся и поручим нашим представителям трехсторонней комиссии, поручим нашему комитету профильному и коллегам, кто занимается этой работой, еще раз к нему вернуться, и выработать предложения о поэтапном сокращении разрыва в области обеспеченности регионов бюджетными средствами с тем, чтобы ситуация изменилась кардинально за ближайшие два-три года. Мы можем перед собой поставить такую задачу. У нас 13 регионов доноров, остальные реципиенты, это касается, в первую очередь, регионов-реципиентов", - отметил председатель Госдумы.