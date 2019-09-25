Более 1,6 тыс. судей в России привлекли к дисциплинарной ответственности за пять лет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. российских судей были привлечены к дисциплинарной ответственности за последние пять лет. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая в Совете Федерации, где рассматривается вопрос о его переназначении на эту должность.

"К дисциплинарной ответственности за пять лет привлечено 1,6 тыс. судей - 34% из них получили замечания, 54% вынесено предупреждение. Прекращены полномочия 125 судей, что составляет 12%", - сказал он.

Лебедев сообщил, что в качестве дисциплинарной ответственности может быть применено и понижение в квалификационном классе, если качество работы судьи низкое. Он добавил, что допускающих волокиту судей привлекают к дисциплинарной ответственности либо освобождают от должности.

Аресты предпринимателей

Число арестов предпринимателей в России за последние пять лет сократилось втрое, сообщил Лебедев.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу в 2018 году избрана в отношении 137 лиц (предпринимателей - прим. ТАСС) - в три раза меньше, чем в 2014 году", - отметил он.

По его словам, в 2018 голу в суды поступило 213 ходатайств о заключении предпринимателей под стражу. "76 из них отклонено или 36%", - сообщил Лебедев.

Всего в минувшем году судами рассмотрены уголовные дела в отношении 1,7 тыс. предпринимателей. "То есть не сотен тысяч, не десятков тысяч", - заметил он. "В отношении 400 лиц уголовные дела судами были прекращены - это 24% (подсудимых предпринимателей - прим. ТАСС)", - пояснил Лебедев. Только 189 лиц или 15% были осуждены к лишению свободы. Вдвое меньше чем в 2014 году предпринимателей были полностью освобождены от наказания.

Иностранные инвесторы

Лебедев также сообщил, что иностранные инвесторы стали чаще обращаться в российские суды, количество выигранных ими дел также увеличилось.

"В 2018 году в судах было рассмотрено 11 тыс. экономических споров с участием иностранных инвесторов. Это в пять раз больше, чем в 2017 году", - сказал он. По словам Лебедева, количество выигранных иностранными инвесторами дел выросло с 60% до 92%.

76-летний Лебедев возглавляет Верховный суд России с июля 1989 года, после чего вновь назначался на эту должность пять раз, последний раз в 2014 году на должность председателя уже объединенного Верховного суда, в состав которого вошел бывший Высший арбитражный суд. Вячеслав Лебедев - 13-й председатель Верховного суда РФ. Высший судебный орган впервые появился в России в 1923 году.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ 17 сентября рекомендовала назначить Лебедева председателем Верховного суда РФ на новый срок. Положительная рекомендация коллегии судей является необходимым условием для назначения кандидата на должность. После решения ВККС кандидатура представляется президенту РФ, который в случае согласия направляет представление на его назначение в Совет Федерации.

В соответствии с Конституцией РФ председатель Верховного Суда РФ и его заместители назначаются на должность верхней палатой парламента по представлению президента РФ.