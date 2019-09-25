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Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте

Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что в российской банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов
Замминистра финансов Алексей Моисеев Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Замминистра финансов Алексей Моисеев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов", - сказал он.

По его мнению, для этого потребуется введение налоговых изменений в законодательство, это обсуждалось на уровне идеи.

 

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Моисеев, Алексей Владимирович
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