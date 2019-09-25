Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов", - сказал он.

По его мнению, для этого потребуется введение налоговых изменений в законодательство, это обсуждалось на уровне идеи.