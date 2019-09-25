Кудрин предупредил политиков об опасности "ловушки быстрых достижений"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что существует опасность попасть в "ловушку быстрых достижений", когда для власти главным становится достижение целей в рамках электорального периода, а не реализация мер стратегического развития. Выступая на международном конгрессе аудиторов INTOSAI, он отметил, что с такой проблемой сталкивается большинство государств в мире.

"У политических элит практически нет стимула работать на стратегические задачи, поэтому часто ориентируются на эффект мер, которые дадут результат в электоральном цикле, но не заглядывают на 10 и более лет вперед. Поэтому мы попадаем в, я бы назвал ее, ловушку быстрых достижений, когда нужно что-то показать, но сложнее готовиться к более серьезным структурным долгосрочным изменениям", - сказал Кудрин.

По его словам, система государственного управления во многих странах требует существенного совершенствования.

"Институциональное развитие, дизайн государственного управления существенно отстает от тех вызовов, которые перед нами стоят", - отметил Кудрин, обратив внимание на неповоротливость бюрократии и низкое качество кадров в системе управления.

"Зачастую вот у нас мы называем это "работа по поручениям" - будь то президента, парламента, а не система, которая бы генерировала, фокусировала постоянно нас на тех реальных мерах, которые приводят к выполнению задач", - добавил глава Счетной палаты.

По его словам, многие цели, которые поставлены, не достигаются. "Это касается многих стран, и Россия тоже не исключение. Мы имеем низкие темпы производительности, низкие темпы роста, хотя все время ставим себе более высокие задачи", - подчеркнул Кудрин.